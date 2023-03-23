ЦСКА в гостях одолел «Локомотив» и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина — 3-1

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Артёма Сергеева.
На 16-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Елесин с передач Георгия Иванова и Степана Никулина.
На второй минуте третьей двадцатиминутки вновь вывел гостей вперёд Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.
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Напомним, в сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.
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