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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА 1:3, результат матча плей-офф Кубка Гагарина 23 марта 2023 года

ЦСКА в гостях одолел «Локомотив» и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина — 3-1
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Артёма Сергеева.

На 16-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Елесин с передач Георгия Иванова и Степана Никулина.

На второй минуте третьей двадцатиминутки вновь вывел гостей вперёд Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Сергеев) – 06:48 (5x5)   1:1 Елесин (Иванов, Никулин) – 35:15 (5x5)   1:2 Карнаухов (Светлаков) – 41:53 (5x5)   1:3 Каменев – 59:57 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

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