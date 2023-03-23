Фёдоров оценил победу ЦСКА в гостевом матче Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в третьем матче плей-офф с «Локомотивом» (3:1).
«Отличные скорости, обе команды сыграли в быстрый, энергичный, атакующий хоккей, в давление. Забили свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне, без шайбы на своих местах. Сделали выводы по своей зоне обороны.
Структура игры меняется в том случае, если мы правильно и лучше выполняем индивидуально свои обязанности. Это игра с шайбой и без неё. Хоккей быстрый, маленькие площадки диктуют свой ритм. Шайба всегда идёт вперёд, в соответствии с этим обе команды играют в интенсивное и правильное давление тремя-четырьмя игроками. Наша команда фактически по составу мало изменилась, поэтому искать другие варианты не совсем будет выходом из какого-то положения. Стараемся направлять ребят на правильный путь.
Как главному тренеру команды мне больше импонирует агрессия, угроза воротам соперника. Если вратарь тебя чётко видит – то вратарь не пропустит. Если нет – то, конечно, нужен бросок. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину любого характера. Особенно в плане удалений. Все игроки двигались, были заняты прямым делом. Все понимали цену любого неправильного действия и удаления», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 марта 2023
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