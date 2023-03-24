Овечкин стал пятым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу хозяев льда.

Во второй голевой атаке «Пингвинз» голевой передачей отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Для Овечкина эта результативная передача стала 30-й в нынешнем сезоне. Всего на его счету 70 (40+30) очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Овечкин стал пятым россиянином, разменявшим порог в 70 очков — ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.