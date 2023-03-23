Россия лишится ещё одного рекорда НХЛ? Макдэвид в погоне за великим достижением Овечкина

Канадский форвард просто летит по рекордному графику, проводя лучший сезон за последние 30 лет в истории лиги.

Буквально неделю назад капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил лучший бомбардирский результат в НХЛ в XXI веке. В матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3) канадский форвард достиг отметки в 129 очков в текущей регулярке, перекрыв достижение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, набравшего 128 очков в сезоне-2018/2019.

Теперь 26-летний канадский гений невероятно близок к тому, чтобы лишить Россию ещё одного рекорда НХЛ. В сегодняшнем матче с «Аризоной Койотс» (4:3 ОТ) Макдэвид оформил дубль, благодаря которому впервые в карьере забил 60 голов в регулярке.

Капитан «Ойлерз» стал всего четвёртым игроком, достигшим отметки в 60 шайб за сезон в XXI веке. Рекорд текущего столетия принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 2007/2008, 65 шайб в 82 играх). По 60 шайб удавалось забросить Стивену Стэмкосу («Тампа», 2011/2012, в 82 играх) и Остону Мэттьюсу («Торонто», 2021/2022, в 73 играх).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При этом Макдэвид идёт по рекордному графику. Сегодня Коннор уже стал лучшим хоккеистом НХЛ в XXI веке по скорости достижения 60 голов за сезон, добравшись до этой отметки за 72 матча. Предыдущее принадлежало Мэттьюсу (73 матча в прошлом сезоне). В свою очередь, Овечкин в сезоне-2007/2008 покорил отметку в 76-м матче, а Стэмкос в сезоне-2011/2012 достиг юбилейного показателя в последнем 82-м матче регулярки.

«Летом мы немного катались вместе с Драйзайтлем. Он говорил мне несколько раз, что я могу забить 60 голов за сезон, а я просто посмеялся над этим. Так что очень здорово осуществить это.

60 голов — многие великие игроки в прошлом делали это. Приятно присоединиться к этому списку. В этом сезоне у нас осталось ещё много работы. Мы с нетерпением ждём возможности набрать хорошую форму перед плей-офф», — отреагировал Коннор на своё достижение.

Примечательно, что на пути ко второму голу в матче и 60-му в сезоне уникум современного хоккея отметился ещё двумя интересными достижениями. Именно Коннор открыл счёт в сегодняшней встрече, реализовав большинство на шестой минуте первого периода. Закатившись за линию ворот, канадский нападающий произвёл хитрющий бросок в район спины голкипера «Аризоны» Коннора Ингрэма. Рикошетом от вратаря шайба и влетела в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий всю карьеру в составе «Ойлерз» канадский форвард 46-й раз в НХЛ открыл счёт в матче, что является повторением достижения Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона». Клубный рекорд принадлежит Райану Смиту (61), второе место занимает Марк Мессье (55), а замыкает топ-3 действующий одноклубник Макдэвида, немецкий нападающий Леон Драйзайтль, в активе которого 47 таких голов.

Коннор Макдэвид Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

Помимо этого, благодаря этому голу набравший 62-е очко в большинстве в этом сезоне канадец, стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам в большинстве, набранным за один сезон. Ранее это достижение принадлежало капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого в сезоне-2006/2007 было 61 очко в большинстве.

Новость по теме Макдэвид стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам в большинстве в одном сезоне

«Он ненасытный, это то, что поднимает его по утрам. Это то, чему он посвящает свою жизнь. Каждый момент его дня направлен на то, чтобы быть лучшим. В НХЛ многие игроки так делают, но это лучший игрок в мире. Он выводит это на новый уровень. У него невероятное желание разнообразить свою игру. Голы, которые он забивает сейчас, сильно отличаются от тех, что он забивал в начале своей карьеры.

Это часть его эволюции как хоккеиста. Он не тот, кто стоит на месте как игрок и полагается на старые привычки. Он постоянно ищет новые способы улучшить свою игру. Он тот, кто подталкивает и ведёт за собой, и это то, что делают лучшие, и он, безусловно, лучший игрок в мире», — высказался о своём капитане главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт.

После сегодняшнего дубля на счету 26-летнего канадца стало 138 (60+78) очков в 72 матчах сезона. Впереди у Коннора есть ещё 10 матчей, чтобы забросить шесть шайб и перекрыть снайперское достижение Овечкина для XXI века.

Пока же каждое набранное очко продолжает перемещать Коннора всё выше и выше по бомбардирскому иконостасу. Уже набранные 138 баллов позволяют канадцу входить в топ-30 лучших результатов по очкам в одном сезоне НХЛ — 27-е место.

Следующее набранное очко выведет Макдэвида на 25-е место, а если он удержит подобную результативность до конца регулярки, то завершит гладкий чемпионат на отметке 157 очков, что будет эквивалентно 14-му месту в истории НХЛ, которое сейчас с результатом в 155 очков занимает Стив Айзерман.

При этом, если Макдэвид действительно доберётся до этой отметки, к чему всё и идёт, тогда выше него в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ будут располагаться всего два игрока – Уэйн Гретцки и Марио Лемье, которые оккупировали первые 13 мест.