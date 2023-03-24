21 сейв Бобровского не помог «Флориде» избежать разгромного поражения в матче с «Торонто»
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:2.
Счёт в матче был открыт на 5-й минуте встречи — отличился нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. На 15-й минуте Мэттью Ткачук восстановил равенство в счёте.
Второй период матча закончился со счётом 3:1 в пользу «Торонто». В третьем периоде гости успели забросить ещё три безответные шайбы в ворота «Флориды». Итоговый счёт — 6:2 в пользу «Торонто».
Канадский нападающий «Торонто» Джон Таварес записал на свой счёт ассистентский хет-трик в этом матче.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 26.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Джиордано) – 05:05 (5x5) 1:1 Ткачук (Монтур, Вераге) – 14:25 (5x4) 1:2 Нюландер (Таварес) – 21:20 (5x5) 1:3 Мэттьюс (Джиордано, Холл) – 22:57 (5x5) 2:3 Казинс (Барков, Махура) – 31:43 (5x5) 2:4 Бантинг (Таварес, Нюландер) – 38:21 (5x3) 2:5 Керфут (Таварес, Маккейб) – 54:23 (5x5) 2:6 Марнер (Кемпф) – 55:49 (en)
Кто победит в основное время?
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