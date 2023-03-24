21 сейв Бобровского не помог «Флориде» избежать разгромного поражения в матче с «Торонто»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:2.

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте встречи — отличился нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. На 15-й минуте Мэттью Ткачук восстановил равенство в счёте.

Второй период матча закончился со счётом 3:1 в пользу «Торонто». В третьем периоде гости успели забросить ещё три безответные шайбы в ворота «Флориды». Итоговый счёт — 6:2 в пользу «Торонто».

Канадский нападающий «Торонто» Джон Таварес записал на свой счёт ассистентский хет-трик в этом матче.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 26.