Голевой пас Евгения Дадонова помог «Далласу» одолеть «Питтсбург»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2.
На девятой минуте матча счёт открыл Роопе Хинц. Ассистировали ему Джейсон Робертсон и Колин Миллер. На 25-й минуте счёт сравнял Сидни Кросби, которому голевые передачи отдали Джейк Гюнцель и Марк Фридман.
На 50-й минуте забил Джо Павелски после точных передач Миро Хейсканена и Робертсона. Спустя две минуты увеличил преимущество Джейми Бенн с пасов российского нападающего Евгения Дадонова и Макса Доми. А итоговый счёт на табло установил Пьер-Оливье Жозеф. Дэнтон Хайнен и Райан Пилинг были точны в передачах.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хинц (Робертсон, Миллер) – 08:45 (5x5) 1:1 Кросби (Гюнцель, Фридман) – 24:00 (5x5) 2:1 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 49:49 (5x4) 3:1 Бенн (Доми, Дадонов) – 51:25 (5x5) 3:2 Жозеф (Хайнен, Пилинг) – 53:43 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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