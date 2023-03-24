Голевой пас Евгения Дадонова помог «Далласу» одолеть «Питтсбург»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2.

На девятой минуте матча счёт открыл Роопе Хинц. Ассистировали ему Джейсон Робертсон и Колин Миллер. На 25-й минуте счёт сравнял Сидни Кросби, которому голевые передачи отдали Джейк Гюнцель и Марк Фридман.

На 50-й минуте забил Джо Павелски после точных передач Миро Хейсканена и Робертсона. Спустя две минуты увеличил преимущество Джейми Бенн с пасов российского нападающего Евгения Дадонова и Макса Доми. А итоговый счёт на табло установил Пьер-Оливье Жозеф. Дэнтон Хайнен и Райан Пилинг были точны в передачах.