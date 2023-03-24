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Голевая передача Ивана Барбашёва помогла «Вегасу» взять верх над «Калгари»

Голевая передача Ивана Барбашёва помогла «Вегасу» взять верх над «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 12-й минуте матча счёт открыл Джонатан Маршессо. Джек Айкел и Алекс Пьетранджело ассистировали ему. Майкл Амадио удвоил преимущество на 16-й минуте. Ши Теодор и российский нападающий Иван Барбашёв отдали по одной голевой передаче. На 20-й минуте Милан Лучич с паса Уокера Дуэра отыграл один гол.

На 46-й минуте Николя Руа укрепил преимущество гостей. Пасами отметились Фил Кессел и Чандлер Стивенсон. На 53-й минуте Назем Кадри отличился за хозяев, результативными пасами отметились Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар. Но этого не хватило команде, чтобы набрать очки.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Айкел, Пьетранджело) – 11:43 (5x5)   0:2 Амадио (Теодор, Барбашёв) – 15:23 (5x5)   1:2 Лучич (Дуэр) – 19:02 (5x5)   1:3 Руа (Кессел, Стивенсон) – 45:19 (5x5)   2:3 Кадри (Юбердо, Уигар) – 52:33 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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