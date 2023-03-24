Голевая передача Ивана Барбашёва помогла «Вегасу» взять верх над «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 12-й минуте матча счёт открыл Джонатан Маршессо. Джек Айкел и Алекс Пьетранджело ассистировали ему. Майкл Амадио удвоил преимущество на 16-й минуте. Ши Теодор и российский нападающий Иван Барбашёв отдали по одной голевой передаче. На 20-й минуте Милан Лучич с паса Уокера Дуэра отыграл один гол.
На 46-й минуте Николя Руа укрепил преимущество гостей. Пасами отметились Фил Кессел и Чандлер Стивенсон. На 53-й минуте Назем Кадри отличился за хозяев, результативными пасами отметились Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар. Но этого не хватило команде, чтобы набрать очки.
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