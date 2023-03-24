«Ванкувер» дома разгромил «Сан-Хосе». Кузьменко и Подколзин отличились по разу
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился победой хозяев льда со счётом 7:2.
Первый период матча закончился победой хозяев со счётом 3:1. В нём отличился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Элиас Петтерссон и Энтони Бовиллье.
Во втором периоде Конор Гарланд увеличил преимущество своей команды до трёх шайб с передач Тайлера Майерса и Андрея Кузьменко.
Третья двадцатиминутка также завершилась победой хозяев. На 51-й минуте отличился нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин. Итоговый счёт в матче установил Шелдон Дрис — 7:2 в пользу «Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Миллер – 06:15 (5x5) 2:0 Кузьменко (Петтерссон, Бовиллье) – 08:17 (5x5) 2:1 Гертл (Карлссон, Петерсон) – 09:34 (5x5) 3:1 Джошуа (Гарланд, Оман) – 19:59 (5x5) 4:1 Гарланд (Майерс, Кузьменко) – 32:24 (5x5) 4:2 Агоццино (Грегор) – 49:55 (4x5) 5:2 Подколзин (Майерс, Джошуа) – 50:10 (5x5) 6:2 Ди Джузеппе (Миллер, Хьюз) – 51:28 (5x5) 7:2 Дрис (Ди Джузеппе) – 59:46 (4x5)
Кто победит в основное время?
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