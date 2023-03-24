«Ванкувер» дома разгромил «Сан-Хосе». Кузьменко и Подколзин отличились по разу

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился победой хозяев льда со счётом 7:2.

Первый период матча закончился победой хозяев со счётом 3:1. В нём отличился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Элиас Петтерссон и Энтони Бовиллье.

Во втором периоде Конор Гарланд увеличил преимущество своей команды до трёх шайб с передач Тайлера Майерса и Андрея Кузьменко.

Третья двадцатиминутка также завершилась победой хозяев. На 51-й минуте отличился нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин. Итоговый счёт в матче установил Шелдон Дрис — 7:2 в пользу «Кэнакс».