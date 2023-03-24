Виталий Давыдов возмутился ситуацией с его интервью и выразил поддержку Алексею Кудашову

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился своим мнением о событиях вокруг родного клуба, в частности выступив с резким заявлением касательно ситуации с его интервью, и выразил поддержку главному тренеру столичной команды Алексею Кудашову.

Напомним, что несколько недель назад в газете «Советский спорт» вышел материал под названием: «В провале виноват Кудашов. И не только он». Давыдов оценил работу тренеров и менеджеров «Динамо».

«Я человек старой закалки, воспитан на наших знаменитых спортивных газетах. Честно говоря, не ожидал, что они способны выдумать мои слова по итогам динамовского сезона, как в случае с уважаемой газетой «Советский спорт» и их корреспондентом. Для меня это урок – теперь буду общаться именно с хоккейными сайтами, они работают профессионально.

Они перефразировали мои слова? Переврали почти всё. Я воспитанник клуба, для меня «Динамо» – это моя жизнь, я даже в страшном сне не скажу «позор родной команде». Тем более что одной краской этот сезон не раскрасить, было много хорошего в регулярном чемпионате, шаг вперёд сделала молодёжь. Да, случилась большая неудача в плей-офф, на примере СКА мы видим, что у «Торпедо» есть слабые стороны. К сожалению, мы на них не смогли надавить, отсюда и быстрый вылет.

Что я в действительности думаю о работе тренерского штаба Алексея Кудашова? Здесь от меня в газете тоже почти всё придумали. Сразу после поражения от «Торпедо» говорил о том, что тренерским штабом Алексея Кудашова в плей-офф были допущены ошибки, команда не выглядела свежей, а молодёжь – мотивированной так, как соперник.

Но Кудашову и его помощникам по итогам регулярного чемпионата мы обязаны поставить удовлетворительную, а может, и хорошую оценку. Первые месяцы чемпионата вообще получились идеальными, уровень тренерской работы был виден.

В личной беседе я Лёше скажу, в чём вижу резервы его штаба, всё-таки в своё время я поработал с легендами динамовской тренерской школы — Аркадием Чернышёвым, Владимиром Юрзиновым, Зинэтулой Билялетдиновым. Наверное, мне есть что ему подсказать.

Но сейчас я бы хотел поддержать Кудашова. Он ещё относительно молодой тренер, набивает шишки, растёт, это видно невооружённым глазом. Все мы переживаем за «Динамо». И, в отличие от фантазёров, в трудный момент родную команду только поддерживаем», — заявил Давыдов «Чемпионату».