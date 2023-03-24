Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Коробовым

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов расторг контракт с клубом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба минчан.

34-летний игрок обороны продолжит карьеру в одной из команд в плей-офф Экстралиги. В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Коробов провёл 49 матчей, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «-1». В плей-офф на счету защитника четыре матча без набранных очков.

Всего в КХЛ Коробов провёл 485 матчей, в которых набрал 93 очка — забросил 21 шайбу и отдал 72 результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «+1».