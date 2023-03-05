Защитник минского «Динамо»: в первых матчах со СКА было много хамства

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов отметил наличие грубости и хамства среди хоккеистов обеих команд в первых двух матчах серии с СКА.

«В первых двух матчах со СКА было много борьбы и грязи? Это была не грязь, а хамство. Борьба будет жёсткой, никто не хочет уступать. Впереди первый домашний матч этой серии. Главное не удаляться, как во второй игре в Питере. И важно держать эмоции при себе, не поддаваться на провокации», — цитирует Коробова пресс-служба клуба.

После двух матчей счёт в серии равный 1-1. Сегодня, 5 марта, в Минске пройдёт третий матч серии. Начало встречи — в 17:10 мск. Отметим отсутствие в предстоящем матче из-за дисквалификаций легионеров минского клуба Райана Меркли и Седрика Пакетта.