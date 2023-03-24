Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин в девятый раз в карьере забил 40+ голов и отдал 30+ передач за один сезон

Овечкин в девятый раз в карьере забил 40+ голов и отдал 30+ передач за один сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1). Капитан столичного клуба забил 41-й гол и сделал 30-й ассист в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», Овечкин в девятый раз в карьере дошёл до отметки в 40 шайб и 30 передач в рамках одного регулярного чемпионата.

Российский нападающий отдавал менее 30 ассистов в семи сезонах (с 2011/2012 по 2015/2016, а также с 2019/2020 по 2020/2021). Овечкин не добирался до 40 голов пять раз: с сезона-2010/2011 по 2012/2013, а также с 2019/2020 по 2020/2021.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

Материалы по теме
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, обогнав Буцика
Материалы по теме
«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023