Овечкин в девятый раз в карьере забил 40+ голов и отдал 30+ передач за один сезон

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1). Капитан столичного клуба забил 41-й гол и сделал 30-й ассист в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», Овечкин в девятый раз в карьере дошёл до отметки в 40 шайб и 30 передач в рамках одного регулярного чемпионата.

Российский нападающий отдавал менее 30 ассистов в семи сезонах (с 2011/2012 по 2015/2016, а также с 2019/2020 по 2020/2021). Овечкин не добирался до 40 голов пять раз: с сезона-2010/2011 по 2012/2013, а также с 2019/2020 по 2020/2021.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.