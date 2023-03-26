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Патрик Кейн вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам среди американцев

Патрик Кейн вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам среди американцев
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В эти минуты во Флориде (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:3 в пользу гостей льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Барков (Дюклер, Форслинг) – 09:15 (5x5)   2:0 Ломберг (Стаал) – 14:46 (5x5)   2:1 Какко (Хитил, Лафреньер) – 28:50 (5x5)   2:2 Лафреньер (Труба, Мотт) – 38:15 (5x5)   2:3 Кейн – 41:22 (5x5)   2:4 Хитил (Какко) – 46:18 (5x5)   3:4 Барков (Вераге) – 47:00 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

34-летний американский форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн по ходу матча записал в свой актив один из голов команды. Для Кейна это совершённое результативное действие в матче стало 1233-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое второе место в истории лиги среди американских бомбардиров, опередив известного защитника Фила Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Майку Модано (1374).

Стоит заметить, что в этом рекорде речь идёт именно об американцах, рождённых на территории США (Бретт Халл родился в Канаде).

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