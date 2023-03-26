Патрик Кейн вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам среди американцев

В эти минуты во Флориде (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:3 в пользу гостей льда.
34-летний американский форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн по ходу матча записал в свой актив один из голов команды. Для Кейна это совершённое результативное действие в матче стало 1233-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое второе место в истории лиги среди американских бомбардиров, опередив известного защитника Фила Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Майку Модано (1374).
Стоит заметить, что в этом рекорде речь идёт именно об американцах, рождённых на территории США (Бретт Халл родился в Канаде).
- 26 марта 2023
-
02:50
-
02:42
-
02:37
-
02:33
-
01:44
-
01:38
- 25 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:32
-
21:04
-
20:51
-
20:26
-
20:18
-
20:07
-
19:53
-
19:52
-
19:49
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
18:55
-
18:29
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:22
-
15:50