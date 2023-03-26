Патрик Кейн вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам среди американцев

В эти минуты во Флориде (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:3 в пользу гостей льда.

34-летний американский форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн по ходу матча записал в свой актив один из голов команды. Для Кейна это совершённое результативное действие в матче стало 1233-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое второе место в истории лиги среди американских бомбардиров, опередив известного защитника Фила Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Майку Модано (1374).

Стоит заметить, что в этом рекорде речь идёт именно об американцах, рождённых на территории США (Бретт Халл родился в Канаде).