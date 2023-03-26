Голевая передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Даллас»

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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте матча — отличился Райан Сутер, выведя «Даллас» вперёд. До конца первого периода «Ванкуверу» удалось отыграться усилиями Дакоты Джошуа.

На 24-й минуте игрового времени матча Брок Бёзер вывел «Ванкувер» вперёд, а всего через полторы минуты Джек Рэтбоун удвоил преимущество «Ванкувера» в счёте. Ассистентом в этой атаке выступил российский нападающий Андрей Кузьменко, набравший 64-е (35+29) очко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Больше забитых голов зрители в этом матче не увидели. Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Ванкувера».