41 сейв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Торонто»

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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (2:0, 0:2, 3:1).

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча — отличился Брент Бёрнс, выведя хозяев вперёд. В середине второго периода Джордан Стаал удвоил преимущество «Харрикейнз» в матче.

На 25-й минуте усилиями Калле Йернкрока «Торонто» удалось отыграть одну шайбу, а на 33-й минуте блдагодаря голу Остона Мэттьюса хозяева сравняли счёт.

В середине третьего периода Стефан Ноэсена вновь вывел хозяев вперёд, однако за три минуты до конца основного времени Остон Мэтьюс оформил дубль, однако всего через полминуты игрового времени Себастьян Ахо вновь вывел «Каролину» вперёд.

точку в матче броском в пустые ворота поставил Теуво Терявяйнен — 5:3.

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 41 сейв.