«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ. У Малкина и Овечкина — по голу

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Райан Пилинг, Чад Руведел, Джейк Гюнцель, а также российский форвард Евгений Малкин, отличившийся за полторы минуты до финальной сирены и принеся победу хозяевам.

У «Вашингтона» в этом матче забивали Том Уилсон, Дилан Строум, а также российский нападающий и капитан клуба Александр Овечкин, реализовавший большинство. Для Овечкина эта шайба стала 42-й в нынешнем сезоне регулярки. Форвард проводит свой 68-й матч. В его активе также 30 результативных передач. Результативный пас в свой актив записал ещё один российский хоккеист Евгений Кузнецов.