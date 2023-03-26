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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ. У Малкина и Овечкина — по голу

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ. У Малкина и Овечкина — по голу
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Райан Пилинг, Чад Руведел, Джейк Гюнцель, а также российский форвард Евгений Малкин, отличившийся за полторы минуты до финальной сирены и принеся победу хозяевам.

У «Вашингтона» в этом матче забивали Том Уилсон, Дилан Строум, а также российский нападающий и капитан клуба Александр Овечкин, реализовавший большинство. Для Овечкина эта шайба стала 42-й в нынешнем сезоне регулярки. Форвард проводит свой 68-й матч. В его активе также 30 результативных передач. Результативный пас в свой актив записал ещё один российский хоккеист Евгений Кузнецов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пилинг (Хайнен) – 30:10 (5x5)   2:0 Руведел (Цукер, Гранлунд) – 32:17 (5x5)   3:0 Гюнцель (Ракелль) – 40:27 (5x4)   3:1 Уилсон (Кузнецов) – 45:19 (4x4)   3:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 53:18 (5x4)   3:3 Строум (Шири, Обе-Кюбель) – 57:16 (5x5)   4:3 Малкин – 58:40 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
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