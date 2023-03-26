Овечкин сократил отставание от рекорда Горди Хоу 54-летней давности до двух голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4). Для 37-летнего капитана «столичных» этот гол стал 42-м в текущем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин приблизился к рекорду великого нападающего Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных хоккеистом в возрасте 37+ лет за один регулярный чемпионат. Канадская легенда забила 44 гола в 40 лет в сезоне-1968/1969 — 54 года назад. Овечкину до повторения рекорда не хватает всего двух шайб. До конца нынешнего регулярного чемпионата осталось восемь встреч.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.
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