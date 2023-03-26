Результаты матчей плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка

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26 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

Во Владивостоке состоялся шестой матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обеспечили себе выход в финал Востока. Встреча закончилась победой казанцев со счётом 3:1. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли серию со счётом 4-2.

Таким образом, «Адмирал» завершил своё выступление в нынешнем сезоне. «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом». Игры запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.

В Западной конференции известен только один финалист, которым стал СКА. Серия с участием армейцев начнётся 2 апреля.