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Результаты матчей плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка
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26 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

Во Владивостоке состоялся шестой матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обеспечили себе выход в финал Востока. Встреча закончилась победой казанцев со счётом 3:1. Хоккеисты «Ак Барса» выиграли серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
26 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Воронков, Адамчук) – 02:46 (5x5)   0:2 Дыняк (Галимов) – 07:27 (5x5)   0:3 Дыняк (Галимов) – 22:16 (5x5)   1:3 Чебыкин (Берлёв, Лисовец) – 25:33 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, «Адмирал» завершил своё выступление в нынешнем сезоне. «Ак Барс» в финале Восточной конференции встретится с «Авангардом». Игры запланированы на 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 апреля.

В Западной конференции известен только один финалист, которым стал СКА. Серия с участием армейцев начнётся 2 апреля.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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