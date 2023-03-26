Министр спорта Башкирии: проблем с финансированием «Салавата Юлаева» нет

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов рассказал о ситуации с финансированием «Салавата Юлаева».

«Проблем с финансированием у команды нет. Задержек по зарплатам в хоккейном клубе «Салават Юлаев» тоже нет. После ухода легионеров в команде играют 10 молодых воспитанников клуба, которые по ходу чемпионата одерживали победы над другими серьёзными клубами. «Салават Юлаев» — одна из лучших команд Российской Федерации и будет продолжать развиваться и побеждать», — цитирует Хабибова «Аргументы и Факты».

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4). Этот сезон был дебютным для Виктора Козлова на посту главного тренера уфимского клуба.