Пастрняк стал третьим игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 600 очков в НХЛ

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отметился дублем в матче с «Каролиной Харрикейнз» и набрал 600-е очко в чемпионатах НХЛ в 583-й игре.
Таким образом, Пастрняк вышел на третье место среди игроков Брюинз» по скорости достижения 600 очков в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Быстрее него этой отметки достигли лишь Бобби Орр (за 461 матч) и Рэй Бурк (569). Всего за карьеру в лиге на счету Пастрняка 601 (291+310) балл.
Также 26-летний форвард стал шестым игроком «Брюинз», который забросил 50 и более шайб в сезоне НХЛ. Он присоединился к Филу Эспозито (5 сезонов с 50 и более шайбами), Кэму Нили (3 сезона), Кену Ходжу (1), Рику Миддлтону и Джонни Бьюсику (1).
Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
- 27 марта 2023
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
08:00
-
06:54
-
05:46
-
04:07
-
03:34
-
02:02
- 26 марта 2023
-
23:20
-
23:00
-
22:36
-
22:22
-
21:54
-
21:41
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:23