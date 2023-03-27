Пастрняк стал третьим игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 600 очков в НХЛ

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отметился дублем в матче с «Каролиной Харрикейнз» и набрал 600-е очко в чемпионатах НХЛ в 583-й игре.

Таким образом, Пастрняк вышел на третье место среди игроков Брюинз» по скорости достижения 600 очков в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Быстрее него этой отметки достигли лишь Бобби Орр (за 461 матч) и Рэй Бурк (569). Всего за карьеру в лиге на счету Пастрняка 601 (291+310) балл.

Также 26-летний форвард стал шестым игроком «Брюинз», который забросил 50 и более шайб в сезоне НХЛ. Он присоединился к Филу Эспозито (5 сезонов с 50 и более шайбами), Кэму Нили (3 сезона), Кену Ходжу (1), Рику Миддлтону и Джонни Бьюсику (1).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.