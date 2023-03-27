«Бостон» установил клубный рекорд по гостевым победам в сезоне

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

«Брюинз» одержали 27-ю гостевую победу в регулярном сезоне и побили клубный рекорд, сообщает пресс-служба НХЛ. В сезоне-1971/1972 «Бостон» побеждал в 26 выездных матчах.

Рекорд Национальной хоккейной лиги принадлежит «Детройт Ред Уингз». В сезоне-2005/2006 «Красные крылья» одержали 31 гостевую победу. Отметим, что в том сезоне «Детройт» занял первое место в Западной конференции и уступил в первом раунде Кубка Стэнли восьмому месту — «Эдмонтон Ойлерз» (2-4).