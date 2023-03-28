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Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет, набравшим 140 очков в регулярке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости впереди — 4:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился капитан команды Коннор Макдэвид, впервые в карьере достигший рубежа в 140 очков в регулярке НХЛ. В этом сезоне на счету канадского форварда стало 140 (60+80) очков в 74 матчах чемпионата.

26-летний форвард стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет, набравшим 140 очков в регулярке. В сезоне-1995/1996 этого рубежа в ходе регулярки достигли Марио Лемье (161) и Яромир Ягр (149).

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.