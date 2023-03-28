Чешский дебютант НХЛ из «Баффало» повторил достижение Афиногенова 24-летней давности

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 3:4 Б.
В составе хозяев дебютный матч в НХЛ провёл чешский нападающий Лукаш Роусек. 23-летний форвард провёл на льду чуть больше девяти минут (9.03), успев за это время отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей.
Чешский дебютант НХЛ из «Баффало» стал всего седьмым игроком в истории американского клуба, кому удалось набрать два очка в первом матче за карьеру в клубе и лиге. Роусек повторил достижение Дэнни Гэйра (1974 год), Гаэтано Орландо (1984), Джеффа Паркера (186), Роба Рэя (1989), Кёртиса Брауна (1995) и Максима Афиногенова (1999). До матча «клинков» с «Монреалем» Афиногенов был последним игроком «Сэйбрз» с подобным достижением.
- 28 марта 2023
-
07:14
-
07:01
-
06:51
-
06:44
-
05:39
-
05:01
-
04:46
- 27 марта 2023
-
23:55
-
23:28
-
23:00
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:08
-
21:55
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:16
-
21:05
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:59
-
19:37
-
19:17
-
18:46
-
18:28
-
18:05
-
17:31
-
17:16
-
17:08
-
16:44
-
16:30