Чешский дебютант НХЛ из «Баффало» повторил достижение Афиногенова 24-летней давности

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 3:4 Б.

В составе хозяев дебютный матч в НХЛ провёл чешский нападающий Лукаш Роусек. 23-летний форвард провёл на льду чуть больше девяти минут (9.03), успев за это время отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей.

Чешский дебютант НХЛ из «Баффало» стал всего седьмым игроком в истории американского клуба, кому удалось набрать два очка в первом матче за карьеру в клубе и лиге. Роусек повторил достижение Дэнни Гэйра (1974 год), Гаэтано Орландо (1984), Джеффа Паркера (186), Роба Рэя (1989), Кёртиса Брауна (1995) и Максима Афиногенова (1999). До матча «клинков» с «Монреалем» Афиногенов был последним игроком «Сэйбрз» с подобным достижением.