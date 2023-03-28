Илья Сорокин – вторая звезда матча «Айлендерс» – «Нью-Джерси»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
Второй звездой матча был признан российский голкипер хозяев Илья Сорокин. На счету вратаря 30 отражённых бросков. Первым признали Кайла Палмьери. У него дубль и одна результативная передача. Пьер Энгвалль стал третьей звездой. Он забил один гол.
Уже на восьмой минуте игры счёт голам открыл Пьер Энгвалль. Больше голов в первом периоде забито не было. На 27-й минуте ответил голом Эрик Хаула. А на 35-й забил за хозяев Кайл Палмьери.
На 56-й минуте Палмьери оформил дубль. А спустя ещё три минуты за хозяев отличился и Бо Хорват. Зак Паризе установил итоговый счёт на табло за секунду до сирены.
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