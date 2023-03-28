Овечкин занимается на льду после пропуска тренировки по окончании матча с «Питтсбургом»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к занятиям на льду, после того как пропустил тренировку по окончании матча с «Питтсбург Пингвинз» (3:4), сообщает журналист Сэмми Сильвер на своей странице в «Твиттере».

Сообщалось, что 37-летний нападающий вновь взял время на отдых и восстановление. Овечкин не в первый раз пользуется такой возможностью, в нынешнем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.

«Вашингтон» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 76 очков после 74 матчей.