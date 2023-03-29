Спортивный директор «Адмирала»: Дальний Восток обычно рассматривают как последнюю пристань

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин выделил успехи дальневосточного клуба в прошедшем сезоне, а также сообщил о спросе на игроков клуба.

«Дальний Восток обычно рассматривают как самую последнюю пристань. Этим сезоном мы показали, что на Дальнем Востоке можно делать хорошую команду и достигать результата. Были бы мы немножко поудачливее или посвежее, может быть, мы и седьмой матч с «Ак Барсом» увидели бы.

А что касается ребят, на них есть спрос, так как был результат. Будем разговаривать, находить аргументы, чтобы оставить их. Не скрою, что есть ребята, которые хотят остаться в «Адмирале». На данный момент у нас подписаны Горшков, Чебыкин, Корбит, Шэн и скоро ещё узнаете несколько подписаний. Будем делать всё, чтобы оставить наших лидеров и привлечь новых игроков, которые вольются в нашу большую дружную семью. Просто поймите: мы не могли ничего дальше делать, пока Леонид Григорьевич не дал своё согласие. Мы не можем без главного тренера выбирать игроков», — передаёт слова Аверкина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» объявил о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым.