Валерий Брагин оценил предстоящую серию Кубка Гагарина СКА — ЦСКА

Тренер-консультант СКА Валерий Брагин оценил серию ЦСКА — «Локомотив» (4-3) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Западной конференции между армейцами.
«Для меня неудивительно, что «Локомотив» дал такой бой ЦСКА. Команда готовилась весь сезон, хорошо играли в регулярке. Плюс у ярославцев хороший сплав молодых и опытных хоккеистов.
Есть ли у СКА сверхмотивация на серию с ЦСКА, потому что в прошлом году в плей-офф не удалось пройти московских армейцев? Мотивация есть всегда. Обе команды будут настраиваться серьёзно. То, что мы уже пятый сезон подряд видим в финале Западной конференции одни и те же команды, говорит об одном — сильнее них никого нет», — сказал Брагин Metaratings.ru.
В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.
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