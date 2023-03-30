«У нас что, мало хороших игроков?» Билялетдинов — об отсутствии легионеров в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке казанского клуба к серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».

«Наше большинство? Работаем над ним, думаем, стремимся исправиться. Войнов? Время покажет, сыграет ли он в следующем матче. Мало смотрел прошлые серии «Авангарда» — готовился к «Адмиралу», работал по этому сопернику. Преимущество домашней площадки? Есть определённые плюсы в плане удобства, всё своё. А так сильный соперник, ему что дома, что на выезде, – без разницы.

У Семёнова про «Авангард» ничего не спрашивал. Мы знаем, как они играют. У нас нет легионеров, а у них есть? Не знаю, у всех хорошие игроки. У нас что, мало хороших игроков? Они не легионеры, не вижу в этом никакой разницы.

Не хочу преуменьшать возможности нашей команды, у нас хорошая команда. Сложно сказать, перебьём мы их или нет, сложно ответить на этот вопрос (смеётся). Восстановление? У нас были непростые поездки, игры, но времени, чтобы подготовиться, отдохнуть, кое-что поправить, достаточно. «Авангард» тоже не бездельничал, наверняка хорошо поработал», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.