«Авангард» сильнее составом, «Ак Барс» — тренером. Чего ждать от суперфинала Востока КХЛ?

Сезон-2008/2009: «Ак Барс» – «Авангард» – 3-2, четвертьфинал КХЛ

Сезон-2014/2015: «Ак Барс» – «Авангард» – 4-1, полуфинал Востока

Сезон-2016/2017: «Ак Барс» – «Авангард» – 4-2, полуфинал Востока

Сезон-2018/2019: «Ак Барс» – «Авангард» – 0-4, четвертьфинал Востока

Сезон-2020/2021: «Ак Барс» – «Авангард» – 3-4, финал Востока

Сезон-2021/2022: «Ак Барс» – «Авангард» – 2-4, четвертьфинал Востока



Матчи в регулярном сезоне: 3:4, 1:2 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1, 2:0, 3:2 ОТ

С одной стороны, предсказуемый финал Востока — это плохо: а зачем тогда надо было городить полугодовой огород, если туда попали те, кто примерно и должен был? С другой стороны, предсказуемый финал Востока — это хорошо: все звёзды выйдут друг против друга. Сафонов и Радулов против Найта и Буше, Толчинский и Грицюк против Шипачёва и Кагарлицкого, Ткачёв против Галиева. Даже потенциальное армейское дерби в этом году будет пожиже по составу, там обе команды сделали крен на работяг в составе.

В последние годы Казань и Омск стабильно встречаются друг с другом чуть ли не каждый год, но какого-то чёткого названия этим встречам так и не придумали, а жаль. Серия 2021-го отметилась спорами вокруг судейства и грандиозным скандалом вокруг Алексея Емелина, к которому подключалось даже республиканское МВД. Большинство участников тех игр в строю, а за их спинами стоят две потенциально лучших медиабригады лиги, так что матчи будут очень горячими.

Правда, будут ли матчи очень атакующими? Хоккей что Зинэтулы Билялетдинова, что Михаила Кравца в плей-офф вызывал в голове классическую цитату про «умеренность и аккуратность». Однако когда командам надо, они легко включают режим берсерка, что показал «Ак Барс» в шестом матче серии с «Адмиралом», когда далее затягивать серию явно не хотелось. Это показывал и «Авангард», когда за короткие отрезки делал результат против «Металлурга», а потом переходил на энергосберегающий режим. Но здесь класс команд вполне равен — и играть на 100% только кусочками не получится.

Серия «Ак Барс» — «Авангард» в плей-офф-2022 Фото: ak-bars.ru

При разборе состава по линиям может показаться, что у «Ак Барса» есть преимущество во вратарской бригаде, но оно произойдёт, если у «Авангарда» что-то случится с Демченко. Василий по ходу сезона переродился, в плей-офф набрал невероятную форму — а горячий голкипер даже без громкого имени будет опаснее звёздного голкипера в обычной форме. При этом и Тимур Билялов в порядке, как и Демченко, отражает 94% бросков. Однако в случае ЧП «Ак Барс» за счёт Мифтахова на скамейке получит преимущество.

Медленная и неповоротливая защита «Авангарда» называлась минусом в плей-офф — но оказалось, что против однообразной долбиловки «Сибири» и играющих от настроения технарей «Магнитки» она вполне эффективна. Молодые креативщики «Торпедо» тоже доставляли немало проблем габаритным оборонцам СКА, только свои моменты вообще не могли реализовать: и здесь «Ак Барсу» надо будет придумывать что-то нестандартное, благо что потенциал для этого есть.

Большую часть серии «Ак Барс» ломал зубы об «Адмирал» в равных составах (семь шайб «5 на 5» за шестиматчевую серию — это очень мало). Однако меньшинство «Авангарда» — сильный козырь, о котором мало говорят: они закрыли давно сформировавшуюся первую бригаду «Сибири» и вообще ничего не позволили сделать «Металлургу». Даже после отъезда Жака Клутье, который отвечал за нейтрализацию лишнего в штабе Хартли, процентовка «4 на 5» сильно не обвалилась, в основном там играют уже устоявшиеся связки: Береглазов — Шарипзянов сзади и Буше — Найт впереди.

Однако и меньшинство «Ак Барса» будет нелёгкой задачкой для тех же Буше — Найта и примкнувших к ним товарищей. Розыгрыши «Авангарда» оставляют удивительное впечатление: вроде бы все о них знают, в одном матче их как-то прикрыть получается, но на дистанции это невероятно сложно. С другой стороны, «Ак Барс» набил свою статистику против спецбригад «Адмирала» и «Нефтехимика», которые во второй половине чемпионата сильно мучились с реализацией.

Есть преимущество у «Авангарда» и в глубине состава. У «Ак Барса», например, до личных подвигов Дыняка практически никак в атаке себя не показывало четвёртое звено, да и за топ-6 в основном отдувались Воронков — Сафонов — Радулов. У омичей же в боттоме есть испытанные бойцы типа Дедунова, который решал исход целых матчей в финале своими проходами, игроки типа Бродхёрста, казавшиеся нелепыми на старте сезона, раскрылись ближе к его концовке.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru

Но главное преимущество «Ак Барса», кажется, на тренерской скамейке. Михаил Кравец не раз по ходу сезона передавал приветы хейтерам — но сказка, когда тренер, которого не продлевают в «Амуре», по ходу сезона поднимает топ-клуб из пепла в финал, для наших условий пока кажется нереальной (хотя вот у Крэйга Берюбе в НХЛ получилось). Зинэтула Билялетдинов же давно обрёл невероятное умение проходить стадии плей-офф с довольно блёклой игрой, которая забывается чуть ли не через час после просмотра матча. Это не хорошо и не плохо — это просто факт. Поэтому ждём от седовласого дзен-мастера новых тактических ловушек.

На бумаге состав «Авангарда» и его детали выглядят лучше, однако на поздних стадиях сезона важнее использование всего того потенциала, который есть. Пока есть ощущение, что лучше с этим справится более опытный штаб «Ак Барса», где главный тренер после долгого перерыва вроде бы вернул себе вкус к тренерской работе.

Прогноз «Чемпионата»: «Ак Барс» — «Авангард»: 4-2.