Овечкин поделился мнением о встрече с юным болельщиком «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о встрече с 14-летним болельщиком Нейтом Весселом. Юный фанат в начале марта провёл два дня со «столичными».

«Я более чем уверен, что он и его семья запомнят это на всю жизнь», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, Вессел родился с пороком сердца, этот недуг потребовал трёх операций на открытом сердце. Встреча фаната с хоккеистами «Вашингтона» изначально должна была состояться в 2020 году, но её пришлось отменить из-за коронавируса. В начале марта 2023 года 14-летнему Весселу всё же удалось исполнить мечту — он провёл два дня с «Кэпиталз», поучаствовал в тренировке и даже посидел на скамейке запасных во время матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (10 марта, 2:3 Б).