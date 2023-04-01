«Сбывшаяся мечта». Юный фанат «Вашингтона» поделился эмоциями от встречи с Овечкиным

Юный болельщик «Вашингтон Кэпиталз» Нейт Вессел поделился эмоциями от встречи с командой и Александром Овечкиным. Фанат, родившийся с пороком сердца, потребовавшим трёх операций на открытом сердце, изначально должен был увидеться с игроками в 2020 году, но мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса. В начале марта 2023 года 14-летнему Весселу всё же удалось исполнить мечту — он провёл два дня с «Вашингтоном», поучаствовал в тренировке и даже посидел на скамейке запасных во время матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (10 марта, 2:3 Б).

«Я подумал, что было бы здорово познакомиться с командой, с которой начался мой хоккейный путь. Наблюдать за их победой [в Кубке Стэнли – 2018] было действительно круто и безумно, после этого я хотел начать играть в хоккей.

Я определённо был взволнован. Я ждал некоторое время. Было очень здорово знать, что это, наконец, скоро произойдёт. Каково было встретиться с Овечкиным? Я просто замер. Такое случается раз в жизни. Это определённо была просто сбывшаяся мечта. Я никогда не думал, что смогу это сделать.

Было здорово познакомиться со всеми ребятами. Они — причина, по которой я начал играть в хоккей, так что это просто сумасшествие — иметь возможность встретиться со всеми. Они все очень хорошие ребята.

Овечкин отдал мне свою клюшку, а потом пасов мне для бросков из его «офиса»? Это было потрясающе. Это просто безумие — иметь возможность поиграть его клюшкой, быть на его привычной «точке». Когда ты думаешь, что познакомишься с таким важным знаменитым парнем, то думаешь, что всё это будет безумием, но на самом деле все эти ребята просто расслаблены.

Я сидел на скамейке «Вашингтона» во время матча? Это было круто. То, что они могут делать, безумно. Было приятно, что мне дали «кулачки» и всё такое. Это было действительно весело.

Всё это было похоже на полную неожиданность, так что это было шокирующе и очень весело. Такое просто бывает раз в жизни», — приводит слова Вессела официальный сайт «Вашингтона».

Посмотреть видео можно на официальном сайте «Вашингтона». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.