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Хкт-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача

Хкт-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте — отличился Чарли Макэвой, выведя «Бостон» вперёд. Всего через минуту игрового времени усилиями Брайана Раста «Питтсбург» сравнял счёт.

На старте второго периода Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова вновь вывел вперёд «Бостон». На 45-й минуте Брайан Раст оформил дубль, вновь сравняв счёт. На 48-й минуте дублем отметился Пастрняк, однако на 53-й минуте «Питтсбург» вновь сравнял счёт усилиями Джейка Гюнцеля.

Точку в матче на 58-й минуте поставил Пастрняк, оформив хет-трик и принеся победуц «Бостону».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Макэвой (Заха, Бертуцци) – 06:20 (5x4)   1:1 Раст (Кросби, Фридман) – 07:33 (5x5)   1:2 Пастрняк (Орлов) – 21:41 (5x4)   2:2 Раст – 44:09 (5x5)   2:3 Пастрняк (Заха, Грызлик) – 47:08 (5x5)   3:3 Гюнцель (Дюмулен, Раст) – 52:30 (5x5)   3:4 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 57:34 (5x5)
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