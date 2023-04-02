Хкт-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте — отличился Чарли Макэвой, выведя «Бостон» вперёд. Всего через минуту игрового времени усилиями Брайана Раста «Питтсбург» сравнял счёт.
На старте второго периода Давид Пастрняк с передачи Дмитрия Орлова вновь вывел вперёд «Бостон». На 45-й минуте Брайан Раст оформил дубль, вновь сравняв счёт. На 48-й минуте дублем отметился Пастрняк, однако на 53-й минуте «Питтсбург» вновь сравнял счёт усилиями Джейка Гюнцеля.
Точку в матче на 58-й минуте поставил Пастрняк, оформив хет-трик и принеся победуц «Бостону».
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