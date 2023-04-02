Варламов сменил Сорокина после четырёх пропущенных шайб в матче с «Тампой»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Матч в воротах «Айлендерс» начинал российский голкипер Илья Сорокин. Он сделал 17 сейвов. Однако, после четырёх пропущенных шайб Сорокина в воротах сменил соотечественник Семён Варламов, который к концу второго периода сделал 5 сейвов.
На данный момент «Айлендерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков. За последние три матча команда одержала две победы и потерпела одно поражение.
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