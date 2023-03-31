«Это был волшебный год, но всё ещё впереди». В НХЛ определён первый чемпион сезона

Перед началом нынешнего сезона НХЛ «Бостон Брюинз» выглядел как едва ли не главный претендент на провал в регулярке среди признанных топов лиги. Перспективы принимавшего участие в 13 из 15 последних розыгрышей Кубка Стэнли американского клуба смотрелись максимально туманным образом по целому ряду серьёзных причин. Большие сомнения относительно выступления команды вызывали следующих факторы.

Это и центральная ось нападения, где место лучшего игрока продолжал удерживать 37-летний Патрис Бержерон, который долгое время сам колебался о том, стоит ли ему продолжать карьеру в новом сезоне. В межсезонье ходили активные разговоры, что канадский форвард практически готов повесить коньки на гвоздь, но Бержерон всё-таки решился на ещё один кубковый поход. Возможно, что в этом ему помогло решение его многолетнего партнёра Давида Крейчи, которого руководство «мишек» уговорило вернуться за океан.

Во-вторых, многих настораживала ситуация с травмами. Летом было почти одновременно объявлено, что Брэд Маршан и лидер обороны клуба Чарли Макэвой пропустят по полгода после сложных операций. На длительный срок выбывала и пара игроков поскромнее, но отсутствие двух лидеров вкупе с неясностью по Бержерону добавляло пессимизма.

В-третьих, отсутствовало усиление из-за недостатка места под потолком. «Бостон» плотно закупился игроками на рынке прошлого года, но результата добиться не получилось. Шведский голкипер Линус Улльмарк провалил плей-офф, где «Бостон» по игре смотрелся не хуже «Каролины», и стал одним из виновников быстрого «вылета» американской команды из плей-офф, который впоследствии привёл к смене тренерского штаба.

Брюс Кэссиди очень быстро лишился своей должности в «Брюинз» и после отставки немедленно получил работу в богатом и амбициозном «Вегасе». Кандидатура его сменщика в «Бостоне» большого энтузиазма не вызывала: Джим Монтгомери во время работы в «Далласе» прославился увольнением за алкоголизм, едва не поставившем крест на его карьере в НХЛ.

Но «Бостон» сначала выдал абсолютно феноменальный старт регулярного чемпионата, стремительное захватив уверенное лидерство в лиге, а затем, вопреки всем разговорам и ожиданиям скептиков, сохранил стабильный ход на протяжении всего гладкого сезона. Как итог, уже после 73 матчей в регулярке «Брюинз» повторили клубный рекорд 53-летней давности по победам в регулярном чемпионате – 57.

С первой попытки установить лучшее достижение в истории «мишки» не сумели, но поражение в прошлом матче с «Нэшвиллом» (1:2) выглядело не более как досадное недоразумение на фоне общего феноменального выступления команды Монтгомери. Осечка в матче с «Предаторз» прервала семиматчевую победную серию «мишек», в течение которой были обыграны такие клубы как «Миннесота Уайлд», «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Новую победную серию «мишки» были намерены начать в сегодняшней встрече с «Коламбусом». Однако счёт в матче открыли «мундиры» усилиями Джека Рословича, поразившего ворота Улльмарка в середине первого периода. Отыгрались хозяева спустя 22 минуты усилиями реализовавшего большинство Тайлера Бертуцци.

В третьем периоде голов забито не было, в результате чего судьба матча решилась в овертайме, где отличился Давид Пастрняк. Чешский снайпер забросил 53-ю шайбу в нынешнем сезоне и набрал 99-е очко в регулярке, вплотную приблизившись к покорению гроссмейстерского рубежа в 100 баллов. За последние 20 лет только двум игрокам «Бостона» удавалось выбить 100 очков в регулярке – Джо Торнтон набрал 101 балл, а Маршан остановился на ровной отметке.

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Благодаря этой победе «Бостон» не только установил новый клубный рекорд (58) по числу выигранных матчей в регулярном чемпионате НХЛ, но и также сравнялся с клубным рекордом по количеству набранных очков (121). Заодно «Брюинз» гарантировали себе первое место в НХЛ по итогам гладкого сезона. «Мишки» четвёртый раз в своей истории стали обладателями Кубка Президента.

Также они установили четвёртый результат за последние 37 лет в НХЛ по количеству матчей, затраченных на оформление победы в регулярке. Команда Монтгомери затратила 75 матчей на оформление успеха. Быстрее неё на указанном временном интервале были только «Детройт Ред Уингз» (71 матчей в сезоне-1995/1996 и 74 в 2001/2002) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (73 в 2018/2019).

«Это был волшебный сезон. Но мы знаем, что самое сложное ещё впереди», — заметил Монтгомери после завершения матча. Стандартные слова главного тренера «Бостона» на самом деле максимально справедливы, потому что в плей-офф действительно начнётся совсем другая игра.

И как тут не вспомнить о примере «Тампы», которая четыре года назад ещё быстрее нынешнего «Бостона» выиграла регулярку, после чего с треском вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, четыре раза подряд проиграв «Коламбусу». Теперь уже сами «мишки» постараются избежать подобного провала.