Михаил Сергачёв получил травму и не смог доиграть матч с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

По ходу третьего периода российский защитник хозяев Михаил Сергачёв получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.

За время, проведенное на льду во время сегодняшнего матча Сергачёв сумел отличиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего на его счету девять голов и 50 ассистов в 75 матчах НХЛ нынешнего сезона.

Напомним, после сегодняшнего матча «Тампа» обеспечила себе досрочный выход в плей-офф НХЛ.