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Михаил Сергачёв получил травму и не смог доиграть матч с «Айлендерс»

Михаил Сергачёв получил травму и не смог доиграть матч с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

По ходу третьего периода российский защитник хозяев Михаил Сергачёв получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.

За время, проведенное на льду во время сегодняшнего матча Сергачёв сумел отличиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего на его счету девять голов и 50 ассистов в 75 матчах НХЛ нынешнего сезона.

Напомним, после сегодняшнего матча «Тампа» обеспечила себе досрочный выход в плей-офф НХЛ.

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