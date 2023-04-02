Михаил Сергачёв получил травму и не смог доиграть матч с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
По ходу третьего периода российский защитник хозяев Михаил Сергачёв получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.
За время, проведенное на льду во время сегодняшнего матча Сергачёв сумел отличиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего на его счету девять голов и 50 ассистов в 75 матчах НХЛ нынешнего сезона.
Напомним, после сегодняшнего матча «Тампа» обеспечила себе досрочный выход в плей-офф НХЛ.
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