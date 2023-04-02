«Эдмонтон» сыграет в Кубке Стэнли четвёртый сезон подряд
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Разгромную победу со счётом 6:0 одержали хозяева.
Благодаря этой победе «нефтяники» обеспечили себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон» сыграет в Кубке Стэнли в четвёртом сезоне подряд.
Канадский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 99 очков после 77 матчей.
В прошлом сезоне «Ойлерс» добились лучшего результата в плей-офф с 2006 года, дойдя до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступили будущему обладателю Кубка Стэнли — «Колорадо Эвеланш».
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
19:20
-
19:15
-
18:51
-
18:36
-
18:13
-
18:04
-
17:45
-
17:27
-
17:10
-
16:51
-
16:32
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:51
-
15:39
-
15:10
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент