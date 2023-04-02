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«Эдмонтон» сыграет в Кубке Стэнли четвёртый сезон подряд

«Эдмонтон» сыграет в Кубке Стэнли четвёртый сезон подряд
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Разгромную победу со счётом 6:0 одержали хозяева.

Благодаря этой победе «нефтяники» обеспечили себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон» сыграет в Кубке Стэнли в четвёртом сезоне подряд.

Канадский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 99 очков после 77 матчей.

В прошлом сезоне «Ойлерс» добились лучшего результата в плей-офф с 2006 года, дойдя до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступили будущему обладателю Кубка Стэнли — «Колорадо Эвеланш».

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