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Панарин в матче с «Вашингтоном» отдал 60-ю передачу в текущем сезоне

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл К'Андре Миллер с передач Винсента Трочека и Артемия Панарина. Для российского форварда эта передача стала 60-й в текущем регулярном сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне 31-летний российский нападающий забросил 25 шайб и сделал 60 результативных передач, набрав в общей сложности 85 очков.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» с 99 очками после 76 встреч располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.