Три хоккеиста «Вашингтона» пропустят матч с «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Игроки «Вашингтон Кэпиталз»: голкипер Чарли Линдгрен, защитник Тревор ван Римсдайк и форвард Ти Джей Оши — пропустят матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере». Напомним, встреча начнётся сегодня, 2 апреля, в 20:00 мск.
Ван Римсдайк и Оши пропускают матч из-за травмы верхней части тела. Вратарь Линдгрен будет отсутствовать по причине болезни.
Также сообщается, что нападающий Сонни Милано, у которого была травма верхней части тела, примет участие в матче.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» после 76 матчей набрал 77 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 99 очками после 76 встреч располагается на пятой позиции в таблице Востока.
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