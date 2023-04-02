С. Фёдоров — об овертаймах: не буду тратить ваше время. От меня ничего не зависит

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (3:2 ОТ) в первом матче финала Запада плей-офф КХЛ рассказал об овертаймах.

«Разговоры о реформах овертайма в плей-офф? Если бы от меня что-то зависело, я бы ответил популярно на этот вопрос, все детали разложил бы от и до. Но, к сожалению, от меня ничего не зависит, поэтому не буду тратить ваше время.

Стоит ли вводить перекрёстный плей-офф? Ничего от меня не зависит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года. Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу.