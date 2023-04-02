Главный тренер ЦСКА оценил победу в третьем овертайме над СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в первом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина со СКА (3:2 ОТ).
«Нашу команду с победой, всё-таки шесть периодов есть шесть периодов. Спасибо болельщикам за поддержку, она ощущалась. Хорошая быстрая игра, обе команды стремились двигать шайбу в зону соперника, было определённое давление на наших защитников. Вроде справились, справились неплохо. Как ни странно, считаю, сэкономили кучу энергии, потому что тоже двигали шайбу вперёд, а не слева направо и справа налево. Нас с победой, готовимся, отдыхаем.
В овертаймах стандартное спортивное питание. Оно, конечно, лучше, чем раньше. Питание питанием, но характер и воля к победе — таких ингредиентов нет. Они есть у наших хоккеистов, очень рад за ребят. У нас было достаточно возможностей забить этот гол, но не сложилось. Потерпели, играли грамотно, вняли определённым установкам. Они очень короткие, один-два эпизода и всё, потому что психологическая загруженность тоже влияет на экстра-овертаймы. Старались не грузить сильно ребят. Молодцы, справились», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 апреля 2023
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