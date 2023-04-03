Кирилл Марченко установил новый рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий Кирилл Марченко установил новый рекорд «Коламбус Блю Джекетс» по голам в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги.
Российский хоккеист забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой». Для Марченко этот гол стал 21-м в регулярном чемпионате.
Таким образом, Марченко установил новый рекорд клуба по голам среди новичков в дебютном сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Пьеру-Люку Дюбуа — 20 в сезоне-2017/18.
Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.
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