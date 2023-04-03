Результативная передача Наместникова помогла «Виннипегу» разгромно обыграть «Нью-Джерси»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Элерс, Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив одну результативную передачу.

В составе гостей забил нападающий Нико Хишир, установив итоговый счёт в матче — 6:1 в пользу «Виннипега».

После этого матча «Нью-Джерси» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Виннипег», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в таблице Центрального дивизиона.