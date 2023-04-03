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Результативная передача Наместникова помогла «Виннипегу» разгромно обыграть «Нью-Джерси»

Результативная передача Наместникова помогла «Виннипегу» разгромно обыграть «Нью-Джерси»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Элерс, Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив одну результативную передачу.

В составе гостей забил нападающий Нико Хишир, установив итоговый счёт в матче — 6:1 в пользу «Виннипега».

После этого матча «Нью-Джерси» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Виннипег», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в таблице Центрального дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Элерс (Уилер, Шмидт) – 04:59 (5x5)   2:0 Нидеррайтер (Уилер, Наместников) – 16:15 (5x5)   3:0 Бэррон – 22:42   4:0 Коннор (Дюбуа) – 30:34 (5x5)   5:0 Дюбуа (Моррисси, Демело) – 50:19 (5x5)   6:0 Элерс (Шайфли, Моррисси) – 54:10 (5x4)   6:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 59:46 (5x4)
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