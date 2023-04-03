Голевой пас Владислава Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Ванкувер»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:1.

На шестой минуте матча Брок Бёзер открыл счёт голам. Джей Ти Миллер и Филлип Ди Джузеппе ассистировали ему. На 14-й минуте Алекс Ивфалло сравнял счёт. Анже Копитар и Адриан Кемпе стали авторами голевых передач.

На 24-й минуте Иайфалло оформил дубль. Вновь голевая у Копитара и Виктора Арвидссона. На 54-й минуте забил Артур Калиев. Российский защитник Владислав Гавриков и Блейк Лизотт отличились результативными пасами. А на последней минуте матча забил и сам Лизотт. Калиев отдал ему пас.