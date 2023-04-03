Голевой пас Владислава Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Ванкувер»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:1.
На шестой минуте матча Брок Бёзер открыл счёт голам. Джей Ти Миллер и Филлип Ди Джузеппе ассистировали ему. На 14-й минуте Алекс Ивфалло сравнял счёт. Анже Копитар и Адриан Кемпе стали авторами голевых передач.
На 24-й минуте Иайфалло оформил дубль. Вновь голевая у Копитара и Виктора Арвидссона. На 54-й минуте забил Артур Калиев. Российский защитник Владислав Гавриков и Блейк Лизотт отличились результативными пасами. А на последней минуте матча забил и сам Лизотт. Калиев отдал ему пас.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бёзер (Миллер, Ди Джузеппе) – 05:56 (5x5) 1:1 Иафалло (Копитар, Кемпе) – 13:02 (4x4) 1:2 Иафалло (Арвидссон, Копитар) – 23:24 (5x4) 1:3 Калиев (Лизотт, Гавриков) – 53:35 (5x5) 1:4 Лизотт (Калиев) – 59:11 (en)
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