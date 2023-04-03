Василевский признан первой звездой недели по версии The Hockey News

Североамериканский портал The Hockey News представил тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой недели.

«На этой неделе «Лайтнинг» завершили серию из четырёх поражений тремя победами, и Василевский был в центре всех из них. Голкипер-ветеран «молний» показал феноменальные два «сухих» матча с тремя победами в трёх сыгранных играх. Его индивидуальные показатели — 0,33 пропущенных гола в среднем и 99% отражённых бросков — были выдающимися.

Эта его текущая победная серия вызывает у фанатов «Торонто» беспокойство, и «Тампе» нужно, чтобы он был так же хорош, как и в плей-офф 2022 года, чтобы пройти канадский клуб в плей-офф», — говорится в статье.

Второй звездой матча признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс. В четырёх играх на этой неделе 29-летний хоккеист забил два гола и отдал шесть результативных передач, набрав восемь очков.

На третьей строчке — нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В пяти матчах недели 26-летний форвард отметился семью голами, в том числе двумя победными.