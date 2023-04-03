Гретцки — о медленном буллите Кузнецова: ненавижу это, в игре должно быть достоинство

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки раскритиковал буллит, выполненный форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 Б). Напомним, во время буллита российский игрок медленно катился к воротам соперника, после чего, после паузы, нанёс бросок.
«Я ненавижу это. Моё мнение, что должно быть правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска.
Даже вращение клюшки мы бы ненавидели на скамейке. Я знаю, что мы живём в другую эпоху, но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал что-то в таком стиле, то 20 ребят из другой команды перепрыгнули бы через борт, а если бы кто-то сделал это против нас, 20 ребят из нашей команды перепрыгнули бы. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, ты не заслуживаешь права выполнить буллит», — сказал Гретцки в эфире телеканала TNT.
Кузнецов в текущем сезоне сыграл 76 матчей, в которых набрал 54 (12+42) очка.
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