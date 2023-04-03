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«Не так давно узнал». Воробьёв прокомментировал отставку из «Металлурга»

«Не так давно узнал». Воробьёв прокомментировал отставку из «Металлурга»
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Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», прокомментировал расторжение контракта с клубом.

«Я хочу поблагодарить «Металлург», город, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова. Практически 10 лет здесь. Такое турбулентное время. Два кубка, два финала. За это огромное спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, с клубом, который стал мне родным. Ещё раз спасибо всем. Сложно что-то даже говорить.

Планы на будущее? Пока в течение этого часа планов не придумал. Пока планов нет. Не так давно узнал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».

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