Экс-игрок СКА: петербуржцам в матче с ЦСКА не хватило первого паса

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Александр Михайлов прокомментировал поражение клуба с берегов Невы в матче с ЦСКА в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

«Абсолютно равные команды и равная игра. Хотя, если бы не вратарь СКА, шайб могло быть гораздо больше. Помните, мы говорили с вами о значимости вратаря в плей-офф?

Нестеров бросил так, что сложно было парировать. Не знаю, почему Николаев решил менять лезвия. Раньше их не меняли, возможности не было. Сейчас сервис такой, что всё можно. Но это не повлияло на пропущенную шайбу. Просто вбрасывание проиграли, пас назад, бросок с ходу — вот и всё. А так игра была равной.

Чего не хватило СКА? Надо свои моменты реализовывать, которые создаёшь. И ещё более ответственно подойти к игре в обороне. Вы же помните, что у ЦСКА было больше шансов в овертаймах, чем у СКА.

Это о чём говорит? О том, что в процессе игры защитники начали «подсаживаться» и стали допускать ошибки. Надо отнестись более строго к игре в обороне. И, конечно, петербуржцам не хватало первого паса. Защитники отбирают шайбу — нужен первый пас. Игроки СКА порой выбрасывали шайбу из зоны «парашютиком». Не зря ЦСКА больше владел шайбой. А кто шайбой владеет, тот владеет инициативой», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.