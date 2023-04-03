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Легенда «Рейнджерс» рассказал об ответе комиссионера НХЛ на вопрос об игре россиян в лиге

Легенда «Рейнджерс» рассказал об ответе комиссионера НХЛ на вопрос об игре россиян в лиге
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Легендарный бывший нападающий «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг рассказал, что решил связаться с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном по электронной почте по вопросу игры российских игроков в лиге и через некоторое время получил ответ.

«Он только подтвердил, что получил моё письмо и что они «наблюдают за ситуацией». Ничего больше. И что он может ответить? Они вообще ничего не сделали, что действительно чертовски расстраивает», — приводит слова Хедберга Expressen.

Хедберг сообщил, что понимает, что российские игроки в НХЛ могут оказаться в сложном положении и что клубы НХЛ должны быть в состоянии помочь.

«В то же время нельзя требовать от 25-летнего русского парня, который, наверное, не окончил школу, чтобы он умел справляться с такими проблемами, чтобы не устроить ад семье на родине в России. Поэтому им просто нужна помощь. А им её не оказывают», — сказал Хедберг.

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