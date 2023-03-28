Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он либо ненормальный, либо коррумпирован». Гашек о словах главы МОК о русских спортсменах

«Он либо ненормальный, либо коррумпирован». Гашек о словах главы МОК о русских спортсменах
Комментарии

Бывший голкипер ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава МОК ранее заявил, что он выступает «против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины».

«Глава МОК Бах либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведёт к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гашек прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение российской и белорусской сборных от турниров под своей эгидой.

Материалы по теме
«Вы дурите людей!» Гашек отреагировал на продление отстранения сборной России по хоккею
Материалы по теме
«Для верхов правила работают не так, как для низов». Гашек вспомнил своё пребывание в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023