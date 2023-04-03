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Легенда НХЛ: я чертовски расстроен, что Овечкин становится главной фигурой на Матче звёзд

Легенда НХЛ: я чертовски расстроен, что Овечкин становится главной фигурой на Матче звёзд
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Легендарный бывший нападающий «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг поделился мнением об участии четырёхлетнего сына российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Сергея, в Матче звёзд НХЛ.

«Я чертовски расстроен тем, что Овечкин становится центральной фигурой на Матче всех звёзд и что НХЛ выпускает на лёд его четырёхлетнего сына. Наверное, четырёхлетние дети играют в хоккей и на Украине. Ведь хоккей там тоже важен! Но здесь выходит Овечкин — это меня чертовски расстраивает», — приводит слова Хедберга Expressen.

Отметим, что Овечкин-младший принял участие в одном из конкурсов Матча звёзд НХЛ. Вместе со своим отцом и Сидни Кросби Сергей забил гол после выхода «три в одного».

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